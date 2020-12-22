خاص: موعد وقناة عرض المسلسل الكوميدي الرومانسي "وأنا أحبك بعد" لبثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي تشارك مع الفنان حسين المهدي في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم ويحمل عنوان "وأنا أحبك بعد" وقد بدأ النجمان تصوير المسلسل خلال الأسابيع الماضية.

موعد وقناة عرض المسلسل الكويتي "وأنا أحبك بعد"

خالد جمال مخرج مسلسل "وأنا أحبك بعد" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن موعد وقناة عرض المسلسل الذي تشارك في بطولته الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، خالد جمال أكد أن المسلسل بدأ تصويره منذ أسابيع وأن العمل لا يزال جاري حتى الآن، وأن الخطة التي وضعها صناع العمل من أجل التصوير سوف تنتهي في منتصف شهر يناير 2021، كما سوف يعرض المسلسل على شاشة قناة "دبي" في رمضان القادم فقال خالد جمال: "مسلسل (وأنا احبك بعد) مازال تصويره جاري ونتوقع أن ننتهي من تصويره بشكل كامل إن شاء الله في منتصف شهر يناير المقبل، والعمل سوف يتم عرضه على قناة دبي في رمضان"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان حسين المهدي، وبثينة الرئيسي، ومحمد الرمضان، وفهد العبدالمحسن، وميس قمر، وعبدالله الدبيس، والعمل من تأليف مريم الهاجري.

خالد جمال: "الدراما الكويتية متجددة وتتبنى أفكارا مختلفة"

خالد جمال تحدث كذلك عن التغيرات التي تشهدها الدراما الكويتية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تنوعا من ناحية الموضوعات الدرامية التي تقدم في الدراما وأن الصناع أصبحوا يهتمون كثيرا بخلق مساحات جديدة بالنسبة للدراما الاجتماعية فقال خالد جمال: "أجد أن الدراما الكويتية متجددة دائما، وتحاول بشتى الطرق أن تتبنى أفكارا مختلفة، ونحن نسعى أن نتجه أيضا الي مساحات وأفكار جديدة"، ويعتبر مسلسل "وأنا أحبك بعد" عملا دراميا ذو حس كوميدي ومن المنتظر أن يقدمه صناعه بشكل جديد ومختلف من ناحية القصة والصورة.

أهم أعمال المخرج الكويتي خالد جمال

خالد جمال مخرج استطاع خلال السنوات الماضية أن يقدم نفسه كأحد أبرز المخرجين في الكويت وذلك بعد نجاح العديد من الأعمال التي قدمها والتي كان آخرها مسلسل "جمان" الذي عرض العام الماضي ونال نسبة مشاهدة كبيرة مما جعل صناعه يفكرون في تقديم موسم ثاني منه، وهو من بطولة كل من نور الغندور، ومهند الحمدي، كما قام بإخراج كذلك مسلسل "عشاق رغم الطلاق" لكل من الفنان الراحل سليمان الياسين، وإنتصار الشراح، ونور الكويتية، وعبدالله بهمن، كما قام بإخراج مسلسل "مع الحرملك" لكل من الفنان جاسم النبهان، وباسمة حمادة، ونور الكويتية، وعبدالله بوشهري، ولمياء طارق، وغرور صفر، والعمل من تأليف أمنة الغنيم، ولم يتم بعد تحديد موعد لعرضه حتى الآن.