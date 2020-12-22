حكايات الدراما في عام الكمامة .. عن الكورونا والمسلسلات والأفلام العربية في 2020 !

تُلملم 2020 أيامها الأخيرة، ويبدو أنها سترحل وتترك لنا الكمامة الطبية وأثار وباء لم ينته رغم كل الأخبار السارة عن طرح أنواع مُتعددة من اللقاحات المُضادة للفيروس، وقد تركت 2020 بصمتها العميقة على الدراما العربية والعالمية، وهناك حالة مُقاومة عنيفة للفيروس داحل ستديوهات التصوير لاستمرار عجلة الإنتاج، وقد عكس التسريب الصوتي الغاضب لتوم كروز في موقع تصوير فيلم "مهمة مًستحيلة 7" بلندن حالة غضب وقلق على صناعة ضخمة مُهددة بأزمات إقتصادية غير مسبوقة، وأفلام الإنتاج الضخم مثل "مهمة مُستحيلة" قد تكون وسيلة السينما لتحقيق الإيرادات وإعادة الجمهور لدور العرض مرة، وهى مهمة شبه مًستحيلة بالفعل.

كوفيد 19 في دراما 2020

لا أعرف كيف تدير شركات الإنتاج العربية مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات حالياً، ولكن يُمكن أن نرى ونرصد أثار الكورونا على بعض الأعمال التي تم عرضها خلال الشهور الأخيرة؛ فهناك أكثر من عمل حديث يظهر فيه الممثلون وهم يرتدون الكمامات، وأخر هذه الأعمال الحلقة الثامنة من مسلسل "نمرة اتنين"، والحلقة بعنوان "ما تقولش لحد" وهى من إخراج "يسري نصر الله"، وقام ببطولتها "أحمد السعدني" و"منى زكي"، وتدور أحداثها في اليوم السابق لأول أيام رمضان الماضي، ويلتقي فيها حبيبان سابقان، وبسبب الحظر يضطران لقضاء الليل في سيارة، ونلاحظ في الحلقة ظهور الممثلين بالكمامة في كثير من مشاهد الحلقة، ورغم أن القصة لا تدور حول الوباء، ولكن جزء من تفاصيل شخصية البطلة وهى طبيبة هو وسوستها وحذرها، وبالإضافة إلى ارتدائها الكمامة أغلب الوقت هى تحرص على تعقيم يديها بالكحول وتحتفظ بكمامات إضافية، ونرى في المشاهد شخصيات أخرى تلتزم بإرتداء الكمامة، وربما تكون تلك المشاهد التى نراها على الشاشة هى واحدة من أبرز مشاهد تعامل الدراما مع أثر الكورونا على المجتمع، ولكنها لم تكن الوحيدة، فقبل شهور عرضت "شاهد" مسلسل قصير بعنوان "الحرامي"، وكان عن لص يحاول السطو على منزل عائلة خرجت للتسوق في بدايات ظهور وباء الكورونا، وحينما تعود العائلة فجأة يضطر اللص للبقاء في المنزل لعدة أيام، وفي المسلسل نلاحظ اهتمام رب العائلة "بيومي فؤاد" بالإجراءات الاحترازية والتعقيم داخل وخارج المنزل.

"كوفيد 25"..حقاً؟!

ربما لا يكون القادم في الدراما العربية التعامل مع تداعيات الكورونا في خلفية المشهد، بل الإستغلال الصريح للوباء درامياً، وأبرز حالات هذا الاستغلال إعلان شركة "سينرجي" والممثل "يوسف الشريف" عن مسلسل رمضاني قادم بعنوان "كوفيد 25"، وهو من تأليف "انجي علاء" وإخراج "أحمد جلال"، ولا توجد معلومات تفصيلية عن قصة المسلسل سوى أفيش دعائي يحمل عنوان المسلسل الذي يُشير إلى سلالة مُتقدمة من الفيروس الذي يُرعب العالم حالياً، وهو يُذكرنا بإعلان فيلم أمريكي قادم بعنوان "أغنية الطائر" Songbird، وهو من إخراج "آدم ميسون"، وقد تعرض الفيلم لحملة انتقاد كبيرة على السوشيال ميديا، لأنه يُشير في أحداثه إلى استمرار الحظر الشامل في العالم خلال الأعوام القادمة بسبب ظهور سلالات جديدة من وباء "كوفيد"، والفيلم استغلال غير مُريح لوباء يُسبب الرعب للبشر حالياً، ويروي رحلة خطرة لشاب الوصول لحبيبته في مدينة أخرى، والأجواء العامة للفيلم تدور في المستقبل القريب حيث تنتشر سلالة جديدة من الكورونا تُدعى "كوفيد 24"، ولا نتمنى أن يكون مسلسل "الشريف" على نفس الشاكلة، فالعالم في ظل انتشار الوباء لا يحتاج إلى دراما مُتشائمة تتحدث عن استمرار الوباء في المستقبل.

السينمات المحظورة والمنصات المحظوظة

من زاوية أخرى أثر الوباء على منصات المُشاهدة مقابل الدفع، وبعدما كانت المنصة الرقمية تستقبل الأفلام بعد فترة طويلة من العرض السينمائي أصبحت المنصات ملاذاً آمنا لشركات الإنتاج السينمائي، وفي عام 2020 كان فيلم "صاحب المقام" هو أول فيلم سينمائي مصري يُعرض على منصة رقمية بدلاً من دور العرض، وقد عرضت منصة "شاهد" على المُنتج "أحمد السبكي" شراء حقوق عرض الفيلم حصرياً على منصتها مُقابل مبلغ كبير عوض تكاليف الإنتاج وهامش جيد من الأرباح، وكان الفيلم مُرشحاً ليكون دفعة البداية لعودة دور السينما بعد شهور من الإغلاق بدأت في مارس الماضي، ولكن ظروف العرض وتقليص عدد الحضور وعزوف الجمهور عن الذهاب للسينما حسم الأمر لصالح "شاهد".

هناك أفلام سينمائية عربية أخرى قدمتها "شاهد" حصرياً على منصتها، وقد حاولت أن تكون موضوعاتها مختلفة لجذب شريحة جمهور الشباب، وكان فيلم "خط دم" بطولة "نيللي كريم" و"ظافر عابدين" يدور في عالم مصاصي الدماء، وفيلم "الحارث" بطولة "أحمد الفيشاوي" و"ياسمين رئيس" وإخراج "محمد نادر" ويدور في عالم الأشباح والشياطين، وكلا الفيلمين كان متواضع المستوى، وهو أمر يُشير إلى أن عملية اختيار الأفلام في المنصات في مرحلة المغامرة والتجريب، وتميل إلى مُحاكاة دراما الرعب التي تُقدمها المنصات الأجنبية دون تقديم جديد على مستوي السرد والصورة البصرية.

كانت الصدفة خلف إنتاج وعرض "ما وراء الطبيعة"، وهو أول مسلسل مصري من إنتاج "نتفليكس" خلال هذا العام المُرتبك، والمسلسل حظى بمتابعة وجدل قبل وبعد عرضه، ولا يعود ذلك إلى مستواه الفني (الذي جاء متوسطاً ويحمل كثير من الملاحظات)، ولكن العمل كان بلا شك إضافة إلى رصيد الأعمال الدرامية التي ناضلت للظهور خلال عام صعب للغاية على مستوي إنتاج وتوزيع الأعمال الدرامية.

"اليوم السادس" واليوم الرابع عشر

تصل فترة حضانة فيروس كوفيد 19 إلى 14 يوماً تقريباً، وتحتاج الدراما مزيد من السنوات حتى تستوعب ما يحدث حالياً في الواقع، وقد انتظر "يوسف شاهين" أكثر من 40 عاماً حتى يصنع فيلم تدور أحداثه خلال فترة وباء الكوليرا الذي تأثرت به مصر خلال الأربعينيات من القرن الماضى، وقدم في عام 1986 فيلم "اليوم السادس"، الذي يشير عنوانه إلى فترة حضانة المرض، ويحكى عن أم فقيرة تدعى "صِدّيقة" تحاول الهرب بإبنها المريض والاختفاء مدة الستة أيام عن الناس حتى لا يُبلغ أحد السلطات التي كانت تجمع المرضى في مُخيمات عزل لا يعود منها أحد، وقامت بدور الأم في الفيلم الفنانة "داليدا"، وكان الفيلم أخر أعمالها قبل وفاتها مُنتحرة، والفيلم احتوى على عدد من الأغاني قدمها "محمد منير" من ألحان "عمر خيرت" والاستعراضات التى قام بها "محسن محى الدين"، وكان "شاهين" يرى أن الفن يستطيع بث الأمل والتفاؤل حتى في أحلك الظروف، ولهذا أهدى الفيلم إلى "جين كيلي" وهو أحد أهم نجوم هوليوود في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، وقال له في الإهداء" "إلى الراقص والممثل والمخرج والمُنتج الذي ملأ شبابنا بهجة وعذوبة"، ونحن في إنتظار أعمال درامية جديدة تملأ حياتنا بهجة في تلك الأيام القاتمة.