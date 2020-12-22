فيديو وائل جسار أحدث المشاركين في تحدي أغنية "محسود" .. فما رد فعل عمرو دياب على أدائه؟

وائل جسار النجم اللبناني كان من بين النجوم الذين شاركوا في تحدي أغنية "محسود" الذي أطلقه الفنان عمرو دياب تزامنًا مع طرح برومو الأغنية الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل جسار يغني "محسود" لعمرو دياب

وائل جسار قام بغناء مقطع من أغنية "محسود" للفنان عمرو دياب وعزف أنغامها أيضا على العود، ونشر مقطع فيديو وثق فيه لحظة غنائه الأغنية، عبر حسابه على موقع تويتر، ولاقى انتشارًا واسعًا بين الجمهور من متابعي النجمين.

عمرو دياب يشيد بأداء وائل جسار

وأثار غناء وائل جسار للأغنية إعجاب الهضبة عمرو دياب، الذي أعاد نشر المقطع وعلق عليه قائلًا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة"، من جانبه رد وائل على تغريدة صديقه وقال: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا اخويا أنت دايما معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف"، وتفاعل مع الثنائي عدد كبير من جمهورهم الذين أشادوا بأداء وائل جسار للأغنية، وبالعلاقة الجيدة بينه وبين الهضبة واحتفاله بنجاح صديقه بطريقته.

وكان الهضبة عمرو دياب قد نشر مقطع من أغنية محسود عبر حساباته، ووجه رسالة لجمهوره وطلب منهم غناء أغنيته بأصواتهم، حيث تفاعل عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر الترند لفترة،

نجوم شاركوا في تحدي "محسود"

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في التحدي كان رامي صبري وأحمد جمال ومحمود الليثي ومحمد محسن وأحمد حاتم ووائل جسار ومحمد محسن ومي فاروق ونهال نبيل وكريم محسن وخالد عز وتامر حسين، وغيرهم، ولاقت الفكرة إعجاب عدد كبير من الجمهور أيضًا الذين شاركوا في التحدي.

وبدأ عمرو دياب العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، ونشر صور البوسترات الأولى للألبوم، وطرح عدة بروموهات للألبوم لأغاني "محسود" و "يا أنا يا لأ"، وأعلن عن نيته طرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته "سهران" في شهر يناير الماضي.