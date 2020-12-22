بمثل يا جماعة.. عمرو وهبه يمازح جمهوره عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الشاب عمرو وهبه جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو بالصورة من داخل الجيم وهو يرفع الأثقال ، ومازح جمهوره معلقاً:" بمثل يا جماعة وكل ده خمسة كيلو أساساً".

والجدير ذكره أن الفنان عمرو وهبه شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والمقر عرضه في السباق الرمضاني 2020.

يعد مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

