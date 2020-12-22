بمكياچ جرئ.. جيهان خليل تشعل" إنستجرام" في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة جيهان خليل جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جيهان " في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير أسود في أبيض ووضعت ميكب جرئ وروج باللون الأحمر ، وتباينت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور أبرزها :" بقيعي شبه ياسمين صبري".

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.