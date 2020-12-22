محمد الكيلاني يغازل جمهوره بصورة من كواليس "الآنسة فرح"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد الكيلاني جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الكيلاني بالصورة من كواليس مسلسل "الأنسة فرح" برفقة أسماء أبو اليزيد ومجموعة من صناع العمل ، وعلق قائلاً:" كواليس أغنية مش خسارة فيك من مسلسل الآنسة فرح".

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، يعرض حالياً على الشاشات التليفزيونية وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج .

