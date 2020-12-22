نجيب ساويرس يطالب الحكومات بإلغاء حظر حفلات رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومات بإلغاء حظر حفلات رأس السنة .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : على حكومات العالم كله إستثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص بكورونا لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض وخراب.. بصراحة سنة تقرف.

والجدير ذكره أن نجيب ساويرس يستكمل سسلسلة حملاته الإعلانية لصالح إحدى المشروعات السكنية الجديدة، مع نجم الجيل تامر حسني.

واستعان ساويرس، بحسني في إعلان جديد عن"الملاهي العالمية" الخاصة بالكومباوند ومن المفترض أن يتم افتتاحها خلال اسبوع.