برفقة زوجها.. عبير صبري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأحمر ، وذلك برفقة زوجها ، وحازت الصورة تفاعل الكثير من محبيها ومن أهم التعليقات :" ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.