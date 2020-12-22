حنان شوقي عن ميدو عادل:" الحصان العربي في الفن الراقي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة القديرة حنان شوقي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حنان بالصورة برفقة الفنان الشاب ميدو عادل وهو يقبل يديها ، وعلقت على الصورة. وكتبت : الفنان المبدع محمد عادل ، الحصان العربي في الفن الراقي والإحترام.

وفي سياق آخر، خاض ميدو عادل السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" جمع سالم"،"حب عمري"، "ليالينا 80"،"سكر زيادة"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن ميدو عادل يُشارك حاليًا في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.