أيمن بهجت قمر يكشف عن فيلم أهل الكهف.. التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن تقديمه عمل سينمائي والذي يقوم بمعالحتة يحمل عنوان "أهل الكهف".

ونشر أيمن بهجت قمر، صورة الغلاف لفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يارب يا كريم ..فيلم أهل الكهف .. دعواتكم

بسم الله".

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، وآخرين، وتعود أحداثه إلى الزمن الماضي.

"أهل الكهف" تدور قصته عن عام 250 ميلاديا، والمقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو القادم؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى