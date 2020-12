أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

نشر الفنان أ

صورة جديدة له مع اللاعب المصري محمد صلاح، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حمد التهامى

وهنئ أحمد التهامى اللاعب محمد صلاح وعلق قائلا: "Proud of you,son of Egypt,legend of the Arabs ????????????.. مليون مبرووووك جائزة أفضل لاعب في أنجلترا بس الحقيقة أنت أفضل لاعب في العالم ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:



-فخر العرب

-افضل لاعب في الدنيا

-مبروووووك يا صلااااح