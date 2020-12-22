وهنئ أحمد التهامى اللاعب محمد صلاح وعلق قائلا: "Proud of you,son of Egypt,legend of the Arabs ????????????.. مليون مبرووووك جائزة أفضل لاعب في أنجلترا بس الحقيقة أنت أفضل لاعب في العالم ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:
-فخر العرب
-افضل لاعب في الدنيا
-مبروووووك يا صلااااح
اقرأ أيضا:
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.