فريق عمل "أهل الكهف" يحتفل بانتهاء تصوير الديكور الأول للفيلم

انتهى فريق عمل "اهل الكهف" من تصوير الديكور الأول من الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد تصوير ما يقرب من أسبوع و يبدأ تنفيذ باقي في أحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يستأنف التصوير عقب الإنتهاء من الديكورات، وإحتفل أمس فريق العمل بانطلاق التصوير وانتهاء اول ديكور وحضر الاحتفال النجم خالد النبوي والفنانة غادة عادل والمنتج وليد منصور والفنان محمد ممدوح والمؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة واَخرون.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد و احمد فواد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل في كل بلدان العالم.

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر كان فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني والذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.

فيلم "البدلة" يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة "تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، محمد ثروت، طاهر أبو ليلة"، قصة "تامر حسني، تأليف "أيمن بهجت قمر"، إنتاج "وليد منصور"، إخراج "محمد العدل".

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية وتم تصويره ما بين مصر والمغرب.