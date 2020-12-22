مي عمر تشوق متابعيها بصور جديدة من مسلسلها "لؤلؤ"

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يبدأ عرضه قريبًا.

وتألقت الفنانة مي عمر بزي كلاسيكي باللون البيج، وارتدت شابوه ونضارة شمسية، وكانت على سلم طائرة اثناء تجسيدها الشخصية بالمسلسل، والتي تدور حول مطربة تبحث عن النجومية.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم تدور حول انتظارهم عرض المسلسل بكل تشويق، وعبروا لها عن جمال طلتها ورشاقتها.

طرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

والجدير بالذكر تعاقدت النجمة مي عمر مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.

وتعمل مي عمر حاليًا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.