بعد رفضه عمل زوجته وبناته بالفن.. ماجد المصري: حرية شخصية ولم أقصد إهانة أى زميلة.. فيديو وصور

علق النجم ماجد المصري على رفض بعض الفنانين تصريحا سابقا له أعلن خلاله رفضه عمل بناته أو زوجته في الوسط الفني.

وقال ماجد المصري، في ندوة عقدت له في موقع "دوت الخليج" الإخباري، إن كل فنان حر في رأيه، وإنه لم ينزعج من رد فعل بعض الزملاء الرافضين للتصريح.

ونفى ماجد المصري وجود أي نية لإهانة زميلاته بهذا التصريح، معتبرا إياه رأيا شخصيا ومن حقه، دون أي تجاوز في حق أحد، متعجبا ممن فهم الأمر إهانة لأي زميلة.

كان النجم ماجد المصري، حل ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري، لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.



وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.

كما تحدث ماجد المصري، أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل.



وتطرق ماجد المصري، أيضًا لكواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.



ووجه ماجد المصري، رسالة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا لكمال الأجسام- كاشفًا عن تفاصيل أول لقاء جمع بينهما، وأبرز ما لاحظه عليه من سمات تميز البطل المصري؛ وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.



ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.