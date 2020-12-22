بعد غنائها محسود.. عمرو دياب ل كارمن سليمان اي الحلاوه دي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الهضبة عمرو دياب، بتحدي كارمن سليمان بعد غنائها أغنية "محسود" من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "يانا يا لاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق عمرو دياب على فيديو غناء كارمن سليمان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الله الله الله ايه الحلاوه دي يا كارمن".

وكان قام الهضبة عمرو دياب، بأطلق تحدي غناء أغنيته الجديدة "محسود" عبر "تويتر"، وتفاعل مع التحدي عدد كبير من نجوم الغناء وغنوها منهم رامي صبري وأحمد جمال والشاعر تامر حسين، ومحمود الليثي ورامي جمال، محمد شاهين.