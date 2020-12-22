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غدا.. نضال الشافعي ووسام المدني ضيفا برنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر

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يحل الفنان نضال الشافعي ووسام المدني مؤلف ومخرج فيلم "خان تيولا"، غدا الأربعاء، ضيوفا ببرنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر.

ويتحدث نضال الشافعي عن تجربته بفيلم "خان تيولا" وأصعب المشاهد التي قدمها وتعاونه مع الفنانة وفاء عامر وأسرة العمل، كما يتحدث وسام المدني عن كيفية استعداده للفيلم قبل تصويره ومراحل كتابته للعمل، والكواليس التي جمعته بنجوم الفيلم خلال مراحل التصوير. 

برنامج "كلام وسط البلد" من تقديم نسرين عكاشة وكريم كوجاك، وإعداد نورهان الحملاوي، ويذاع البرنامج من الساعة 4 - 6 مساء. 

يعرض فيلم "خان تيولا "حاليًا، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة: نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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