تعرف على موعد ومكان حفل العسيلي في رأس السنة

ويقدم العسيلي، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.في سياق آخرشكك العسيلي، مؤخرًا في لقاح كورونا متحدثًا عن السلالة الجديدة.

وكتب العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مش غريبة شويتين إن أول دولة تبتدي عمليات التطعيم

اللي هي بريطانيا يقوم طالعلها بقدرة قادر كورونا، بيحور ومتحول ومتحول بيعدي أسرع 70 مرة من كورونا

العادي.