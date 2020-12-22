جمعية المؤلفين والملحنين توضح طريقة توزيع التحويلات المادية لأعضائها بسبب كورونا

اصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو" بيانا لتوضيح طريقة توزيع وتحويل التحويلات المادية لإعضائها خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.
وجاء بيان الجمعية كالتالي « نظرا لما تمر به البلاد من تصدي لانتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع وتماشيا مع تعليمات الجهات المسئولة بالدولة وتنفيذا لتعليمات الدولة بضرورة التحويل المالي الالكتروني وتقليل التعامل النقدي فى جميع المعاملات والقطاعات».
وأضاف البيان «قررت الجمعية البدء فى ميكنة حسابات اعضاء الجمعية عن طرق تحويل التوزيعات الدورية على بنك مصر، على ان يقوم كل عضو باستلام بطاقة atm والتعامل مع اقرب جهاز صراف آلي قريبا من سكنه فى اي مدينة او محافظة وسوف تقوم الجمعية بإخطار كل عضو بصافي مستحقاته لكل توزيع مخصوما منها الاشتراك السنوي و5 في المية تحت حساب الضرائب و5 فى المية تحت حساب صندوق الجمعية ماعدا توزيعات يناير ويوليو".
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للأعضاء الذين لهم مستحقات باليورو فعليهم اخطارنا برقم حساب بنكي باليورو فى اى بنك ليتم تحويل هذا الجزء من توزيعاتهم.
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