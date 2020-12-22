كل ما تريد معرفته عن فيلم سيدة البحر.. مرشح السعودية لـ الأوسكار

عادت السعودية العام الماضي بفيلم سيدة البحر إلى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى بفيلم "سيدة البحر"، وفاز بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهم جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي.
وقد كشفت الشركة المنتجة للفيلم السعودى "سيدة البحر" عن اختياره ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021، ضمن فئة "أفضل فيلم روائي أجنبي".
سيدة البحر هو اول فيلم سعودى يشارك بأيام قرطاج السينمائية، وهو عبارة عن حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.
وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك بمسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41.
شهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.
شهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.
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