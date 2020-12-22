عرض فيلم 200 متر بـ أيام قرطاج السينمائية.. صور

شهدت الدورة 31 من أيام قرطاج السينمائية عرض فيلم "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، وذلك عقب انطلاقه في سينما زاوية بوسط المدينة لأول مرة في مصر، وذلك عقب اختياره رسميّا لتمثيل المملكة الأردنية عن فئة الأفلام الأجنبية لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.
وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين -مصطفى وسلوى- يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.
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"200 متر" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج والكاتب الشابّ الذي أمضى سنواته التكوينية متنقلا بين الأردن وفلسطين. حصل الفيلم على منحة التطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام وشارك لاحقا في ورشة راوي لكتّاب السيناريو في الأردن. وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في قسم "أيام فينيسيا"، في أيلول الماضي، حيث فاز بجائزة الجمهور.
كما حصل بطله علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، ومن ثم حصد الفيلم ثلاث جوائز في مهرجان الجونة السينمائي: جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبريسكي وجائزة أفضل ممثل. وكان من نصيب الفيلم الفوز مؤخرا بجائزتي "Meet the Neighbors Golden Alexander" وأفضل مخرج في مهرجان تيسالونيكي الحادي والستين وجائزة أفضل فيلم على الشاشة في الاختيار الرسمي للقصص الاستثنائية في مهرجان إشبيلية للأفلام.
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ويروي فيلم "200 متر" قصة صمود وتفاؤل في وجه الجدران والحواجز التي صنعتها أيدي البشر. يتناول المخرج والكاتب أمين نايفة جميع التفاصيل بأسلوب جميل ودقيق وغير متكلف ممزوج بالإنسانية وروح الفكاهة. قلما تنجح الأفلام على جميع الأصعدة كما نجح هذا الفيلم، من أداء علي سليمان الباهر إلى كل شخصية يلتقي بها على الطريق. بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية".
وسوف يشهد المهرجان عرض 120 فيلمًا تقدم في 16 قاعة عرض، منها 35 فيلما قصيرا، و14 فيلما تم تكريمه في مهرجان أخرى، و34 فيلما طويلا، وعدد من أفلام سينما المدارس.
وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين -مصطفى وسلوى- يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.
واقرأ أيضا:
"200 متر" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج والكاتب الشابّ الذي أمضى سنواته التكوينية متنقلا بين الأردن وفلسطين. حصل الفيلم على منحة التطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام وشارك لاحقا في ورشة راوي لكتّاب السيناريو في الأردن. وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في قسم "أيام فينيسيا"، في أيلول الماضي، حيث فاز بجائزة الجمهور.
كما حصل بطله علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، ومن ثم حصد الفيلم ثلاث جوائز في مهرجان الجونة السينمائي: جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبريسكي وجائزة أفضل ممثل. وكان من نصيب الفيلم الفوز مؤخرا بجائزتي "Meet the Neighbors Golden Alexander" وأفضل مخرج في مهرجان تيسالونيكي الحادي والستين وجائزة أفضل فيلم على الشاشة في الاختيار الرسمي للقصص الاستثنائية في مهرجان إشبيلية للأفلام.
واقرأ أيضا:
ويروي فيلم "200 متر" قصة صمود وتفاؤل في وجه الجدران والحواجز التي صنعتها أيدي البشر. يتناول المخرج والكاتب أمين نايفة جميع التفاصيل بأسلوب جميل ودقيق وغير متكلف ممزوج بالإنسانية وروح الفكاهة. قلما تنجح الأفلام على جميع الأصعدة كما نجح هذا الفيلم، من أداء علي سليمان الباهر إلى كل شخصية يلتقي بها على الطريق. بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية".
وسوف يشهد المهرجان عرض 120 فيلمًا تقدم في 16 قاعة عرض، منها 35 فيلما قصيرا، و14 فيلما تم تكريمه في مهرجان أخرى، و34 فيلما طويلا، وعدد من أفلام سينما المدارس.
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