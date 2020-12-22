موقف الجماهير من رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. شاهد

أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى وبين الجماهير حول انتقال الفرعون المصرى محمد صلاح إلى عن ليفربول بعد أن حقق نجاحات هائلة مع الريدز.

رصدت عدسة دوت الخليج آراء المواطنين وتوقعاتهم حول فرص انتقاله أو بقائه..

توقع أحمد السيد رحيل محمد صلاح عن ليفربول خاصة وانه لم يبد ردا واضحا على الرحيل او البقاء وقال أنه سيفكر فى الموضوع ،وأيد السيد رحيل صلاح معربا على انه إضافة قوية لأى فريق.

وأضاف خالد أحمد أنه يتوقع بقاء صلاح فى ليفربول لأنه سطع نجمه فيه واكتشف مهاراته الهائلة بسبب كلوب المدير الفنى

وطلب حسن محمد من محمد صلاح عدم التسرع فى اخذ القرار لهبوط مستوى نادى الريال فى الفترة الأخيرة بعد رحيل كريستيانو رونالدو واهتزاز صفوفه ، ومن الصعب تحقيق نفش القاعدة الجماهيرية والشعبية التى حققها بجدارة فى ليفربول.

ويرى حسين عبدالغني أن انتقال صلاح فرصة كبيرة لأن الدورى الاسباني أهم وأعرق من الدورى الإنجليزى وإنه لديه الفرصة ليقيم الوضع حتى انتهاء هذا الموسم



وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردًا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف محمد صلاح "من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت، وهدفي تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".