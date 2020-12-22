توك توك وردي.. سعد هنداوي يواصل تحضيرات فيلمه الجديد



وقال هنداوي إنه انتهي بالفعل من المعالجة وسوف يبدأ في كتابة السيناريو خلال أيام، ولكنه لم يفكر حتى الأن في أي ترشيحات، حيث لن يعتمد على أسماء من النجوم بقدر اقتناعه بملائمة الشخصيات لأي ممثلين محتملين.

وأضاف: سوف أبدأ بالتوازي رحلة البحث عن طرق انتاجية مبتكرة، وفي حال لم أجد الحماس الكافي لتبني المشروع، ربما أتصدى له بنفسى وهو ما قمت به من قبل خلال أكثر من فيلم تسجيلي.

وتابع: فيلم (توك توك وردي) فيلم مصري خالص ويستهدف إمتاع الناس بشكل أساسي، حول بشر نتعامل معهم بشكل يومي، ولكن نراهم للمرة الأولى بعين مختلفة وفي لحظات مليئة بالمتعة والتشويق.