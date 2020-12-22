كل سنة وأجمل زهرة بخير.. هكذا هنأت إلهام شاهين نجلاء فتحي بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة القديرة نجلاء فتحي أمس، بعيد ميلادها الـ69 والتي حفرت اسمها بين نجمات جيل السبعينيات والثمانينات، بمجموعة من الأعمال السينمائية الخالدة.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئتها ، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأطيب فنانة وأصدق إنسانة بخير .. حبيبتي الغالية جداً نجلاء فتحي بحبك وأتمني لكي كل السعادة.

والجدبر ذكره أن نجلاء فتحي، حصلت عن فيلم "الجراج"، على جائزة أحسن ممثلة في مصر عام 1994.

تدور أحداث الفيلم حول نعيمة حارسة عمارة وسايسة جراج في إحدى العمارات بالزمالك، وهى أيضًا أم لسبعة أطفال، أما زوجها زينهم فهو عاطل عن العمل ومنحرف خلقيًا ومتنكرًا لمسئوليته أمام زوجته وأطفاله، ويسعى للحصول على عقد عمل في الخارج حتى يتحقق له ذلك، ويسافر تاركًا أطفاله لأمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم.