نبيل الحلفاوي محللا رياضيا: نروح فين جنب الدكتور طه إسماعيل

رد الفنان نبيل الحلفاوي على متابع يطالبه بالانضمام إلى استوديوهات التحليل الرياضي.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏نروح فين إحنا جنب الدكتور طه اسماعيل والكابتن وليد صلاح الدين والأساتذة حسن المستكاوي وخالد بيومي وغيرهم، احنا مشجعين هواة مش أكتر".

وكان أحد متابعي الحلفاوي وجه له سؤالا قائلا: " ‏‎مفكرتش مرة يا قبطان تبقي محلل ماتشات‎".

وينتظر نبيل الحلفاوي، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي على إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الرأي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم.