نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسرحية "علاء الدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة تارا عماد جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا بالصورة من كواليس مسرحية علاء الدين بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون يجعلها تشبه الملكات ، ووضعت ميكب هادئ مما كشف عن جمالها ، وعلقت على الصورة وكتبت : عندما يأتي وراء الكواليس في علاء الدين.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.