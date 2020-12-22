"رفض الإنجاب والعمل مع عادل إمام وارتبط 4 مرات" .. تصريحات مفاجئة لـ محيي إسماعيل في "صاحبة السعادة"

محيي إسماعيل الفنان المصري القدير حل ضيفًا مساء أمس الإثنين، على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنان إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وخطفت الحلقة أنظار متابعي محيي اسماعيل، بسبب خفة ظله وطريقة تفاعله مع المواقف التي مر بها في مشواره الفني، إضافة إلى ظهوره بملابس مميزة خلال الحلقة.

محيي إسماعيل يفاجئ إسعاد يونس بارتدائه "بطانية"

محيي إسماعيل فاجئ إسعاد يونس في إحدى فقرات الحلقة، بارتدائه بطانية على هيئة بدلة، وقال لها: "ده الزي الرسمي بتاعي، بحب أدخل المطبخ بيه في السقعة دي، بدل ما ادخل ببطانية علي، فصلتها"، وأوضح أنه قرر تفصيل بطانيتين قديمتين لديه، ليرتديهما على هيئة بدلة في الأيام الباردة.

وأضاف محيي إسماعيل في تصريحاته الطريفة والتي صدمت إسعاد يونس، وقال: "كلمت الترزي وقلت له عايز بطانيتين أفصلهم، أنا مش عايز أدخل المطبخ أفأفأ ولا أبقبق، لكن الترزي قال لي القماش تخين وصعب تفصيله، مش هيدخل في الماكينة، فقلت له اخلص وخلص، وطلب مني 400 جنيه، اديته 300 فقط".

محيي إسماعيل يتحدث عن قصص الحب في حياته

محيي إسماعيل تحدث أيضًا عن قصص الحب التي عاشها في حياته، وكشف عن أنه وقع في حب 4 نساء طوال حياته، حيث أكد أن السيدة الأولى في حياته ظل يحبها لمدة 40 عاما، منذ أن كان في عمر الـ17 عامًا، وربطتهما علاقة صداقة طويلة إلى أن توفيت منذ حوالي 3 سنوات

وتابع: "تاني واحدة حبيتها، من حوالي 18 سنة من ألمانيا اتعلمت منها كل شىء حضاري، وتالت واحدة حبيتها سودانية والرابعة مراتي قعدت معاها 10 سنين إلى أن توفت وكانت ست طيبة وحنونة أعشقها حتى الآن، ولم ينتج أطفال"، لافتًا إلى أنه لم يرغب في الإنجاب بسبب الأزمات التي يتعرض لها الزوجين بشكل عام

سبب رفض محيي إسماعيل العمل مع عادل إمام

في سياق آخر تحدث الفنان محيي إسماعيل، عن سبب رفضه المشاركة فى مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام، وأوضح أنه عندما عرض عليه العمل مع الزعيم، طلب أن يتحدث معه عادل إمام بنفسه أولًا، لكنه لم يتصل به فقرر أن يرفض المشاركة في المسلسل إلى أن اكتشف أن الزعيم كان يتم تكريمه في تونس.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان القدير كان مشاركته في فيلم "الكنز" بدور الكاهن الأكبر، والعمل من بطولة هند صبري وهاني عادل وأحمد رزق وروبي ومحمد رمضان ومحمد سعد وغيرهم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.