هل أهمل عادل كرم رعاية نجله شربل ؟.. الفنان يحسم الجدل ويكشف اسم مولودته المنتظرة

عادل كرم النجم اللبناني حل ضيفًا المشاهدين على برنامج "عَ غير كوكب" الذي يعرض عبر شاشة MTV اللبنانية والذي يقدمه الإعلامي بيار رباط، وتحدث عادل عن علاقته بابنه شربل بعد انتشار العديد من الأنباء مؤخرًا عن أن علاقته به وبزوجته السابقة، سيئة، كما تحدث عن زواجه الثالث وانتظار مولود جديد قريبًا.

عادل كرم يحسم الجدل حول علاقته بابنه وطليقته

عادل كرم حسم الجدل حول علاقته بابنه الصغير شربل ونفى كل ما يتم تداوله حول إهماله له أو سوء علاقته به وبوالدته، وقال: "ابني حبيبي بس بعده صغير وعايش مع أمه لأننا منفصلين، وهي أحلى أم بالدنيا"، كما لفت إلى أنه يرى ويتواصل مع نجله بشكل يومي، وأن العلاقة بينهما جيدة تمامًا.

كما وصف عادل كرم مروجي مثل تلك الشائعات، بأنهم يصطادون بالماء العكر، ووجه رسالة لهم: "دا ابني حبيبي ودا شيء كتير حلو في حياتي، واللي بيكتب مثل هذه الشائعات أحب أقول له ما إلك بالموضوع أساسًا".

عادل كرم ينتظر قدوم مولودته الجديدة قريبًا ويكشف عن اسمها

النجم اللبناني أيضًا تحدث عن أنه تزوج للمرة الثالثة، وأنه ينتظر حاليًا قدوم ابنته الأولى من زوجته الحالية، وذلك بعد حوالي 4 شهور، كما أعلن أنه قرر اختيار اسم "كيم" لها، خاصة وأن هذا الاسم كان والده يتمنى أن يسميه إذا رزق بابنة، لكنه رزق بأبناء ذكور فقط.

وأوضح عادل كرم أنه بمجرد أن علم أنه سوف ينجب ابنة، أول ما جاء في باله هو أغنية الفنان ملحم زين "نامي ع الهدا"، ليفاجئه فريق البرنامج باتصال من المطرب الشهير الذي أهدى له الأغنية بصوته على الهواء.

أحدث أعمال عادل كرم

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال عادل كرم هو مسلسل "الهيبة - الرد" الذي بدأ عرضه مؤخرا عبر منصة شاهد، وهو من بطولة تيم حسن وديما قندلفت ومنى واصف والعمل من إخراج سامر برقاوي.

كذلك أعلن عادل كرم مؤخرًا عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد يجتمع فيه مع الفنانة سيرين عبد النور ومن تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر عرضه خلال عام 2021، ويعتبر عادل كرم وسيرين عبد النور هذا المسلسل من أبرز الأعمال في مشوار كل منهما، ووعدا الجمهور بمفاجأة من خلال العمل المنتظر.