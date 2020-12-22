حصاد 2020: نجوم عرب نجوا هذا العام من حوادث خطيرة

في حصاد 2020 عاش عدد من النجوم لحظات صعبة وقاسية بعد تعرضهم لحوادث خطيرة مختلفة إلا ان العناية الإلهية أنقذتهم بأعجوبة وحالت دون مواجهتم لواقع مأساوي بدءا من حوادث سير مروعة مرورا بحوادث سقوط مؤلمة وليس آخرها بتعرض منازلهم للإحتراق وغيرها من الأزمات الصعبة التي مرت عليهم خلال أشهر سنة 2020.

وفي حصاد عام 2020 الفني، نرصد لكم أبرز الحوادث الخطيرة التي واجهها النجوم هذا العام وتمكنوا من النجاة منها بأعجوبة:

أصالة نصري وبسمة وهبي تنجوان من حادث تصادم بالبحر

الإعلامية بسمة وهبة نجت من الموت بأعجوبة مع صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري وذلك أثناء جولة لهما معاً على الدراجة المائية في البحر خلال صيف 2020، ووقع الحادث بعد فقدان أصالة نصري السيطرة على الدراجة المائية التي اصطدمت في الصخور ما أدى الى سقوطها في المياه، وفقدان بسمة لوعيها، ولاحقاً روت النجمتين تفاصيل الحادث الذي تمكنتا من النجاة منه بأعجوبة.

حوادث احتراق منازل النجوم هذا العام

حوادث احتراق منازل النجوم طالت العديد منهم هذا العام وفجعت منهم بوفيات مؤلمة في أقرب أفراد عائلتهم، فتوفي والد الفنان ايهاب توفيق مع بداية العام بحريق طال منزله بسبب احتكاك كهربائي، كما لاقى والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده حتفه بحريق في منزله جراء انفجار عبوة الغاز، واصيبت ايضا قبل أيام قليلة ابنة الفنانة هيا الشعيبي بجروح بالغة في قدميها بعد تعرض منزلها للإحتراق قبل يومين.

ومن النجوم الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة جراء احتراق منازلهم او جزء منه الفنانة السعودية ريم عبدالله وشقيقتها واشتعل الحريق بسبب "توصيلة كهربائية" في إحدى الغرف، كما نجت بسمة وهبة من حادث حريق بمنزلها بسبب المدفأة الكهربائية.

نجوم نجوا من حوادث سير خطيرة

لم يخلو عام 2020 من حوادث سير شملت العديد من النجوم العرب وابرزهم الفنانة شيماء سيف التي كشفت عن نجاتها مع زوجها المنتج محمد كارتر من حادث سير مروع تسبب في تدمير سيارتهما، وروت تفاصيل الحادث المؤلم، وتلقت الفنانة تعاطفا كبيرا من الجمهور والوسط الفني.

الفنان المصري محمد كريم تعرض ايضا هذا العام لحادث سير خطير بسيارته في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، واقتصرت اصابته على جروح تم معالجتها في المستشفى، كما أقلق الفنان السعودي عبد الله السدحان جمهوره بعدما كشف عن تعرضه لحادث سير قوي لكنه تمكن من النجاة منه ولم يصب بأي أذى.

الفنانة رنا سماحة إحدى نجمات برنامج "ستار أكاديمي" واجهت ظرفا عصيبا ايضا بعد تعرضها لحادث تسبب في تحطيم سيارتها لكنها استطاعت من الإفلات منه.

الفنان اللبناني وسام صباغ تعرض بدوره لحادث سير تسبب له بجروح في أنحاء جسده وظهر هو داخل المستشفى والدماء على وجه ويده.

مشاهير لبنان نجوا من انفجار بيروت

العديد من مشاهير لبنان نجوا من حادثة انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت في شهر اغسطس الفائت حيث تحطمت منازلهم القريبة من منطقة المرفأ، الا ان بعضهم تعرض لإصابات جسدية مختلفة وتصدرتهم الفنانة نادين نسيب نجيم التي خضعت لعملية جراحية استمرت لـ 6 ساعات، كما اصيبت بوجهها، كذلك اصيبت مصممة الأزياء داليدا عياش زوجة رامي عياش في وجهها.

اصابات جسدية نتيجة حوادث متفرقة

نجوم آخرون واجهوا حوادث جسدية قاسية هذا العام وأبرزهم النجم أحمد السقا الذي اصيب في قدمه في برنامج "إغلب السقا" الحلقة 13 بعدما سقط بشكل مرعب أثناء تأدية إحدى الألعاب في برنامجه.

كما واجه المطرب المغربي سعد لمجرد حادث سقوط صعب خلال تصوير فيديو كليب له حيث هبطت ارضية المسرح به مع أعضاء فرقة مغربية لكن الاصابات كانت طفيفة بينهم، وفي شهر يونيو الفائت 2020 نجا الممثل اللبناني ​​فادي شربل​​ من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الأول من شرفة فيلته، ما استدعى نقله الى المستشفى بشكل طارئ وخضوعه للإسعافات الأولية و لعملية جراحية عاجلة في يده استغرقت أكثر من 7 ساعات.

الفنانة السورية سوسن ميخائيل تعرضت لحادث داخل منزلها اصيبت على اثره في الساق، ما استدعى دخولها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية.