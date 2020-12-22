فيديو شيري عادل بضيافة مصطفى الآغا على الغداء: "احلى صحبة مع العائلة الجميلة"

الفنانة شيري عادل حلت ضيفة على منزل عائلة الإعلامي مصطفى الآغا الذي استضافها مع زوجته وابنائه على مأدبة الغداء، وأمضوا يوماً مميزاً بأجواء ودية، ونشر الآغا صورا ومقطع فيديو رصدت أجواء اللقاء.

شيري عادل بضيافة مصطفى الآغا على الغداء

مقدم برنامج "صدى الملاعب" مصطفى الآغا شارك جمهوره بصور ومقطع فيديو من داخل منزله في دبي أثناء استضافته الفنانة شيري عادل على مأدبة الغداء بحضور زوجته وأولاده، وظهرت شيري وهي تستعد لتناول الغداء مع الأسرة إلا ان مصطفى الآغا سبقها بالترحيب بها لكنه عاتبها على تأخرها عن الموعد، فإستنجدت بزوجته لكي تدافع عنها جراء التأخير عن الموعد، وعلقت زوجته قائلة :" "معلشي اتاخرت بس المهم جت".

وظهرت شيري في الفيديو بإطلالة متألقة باللونين الأبيض والأسود ولم تتخلى عن ابتسامتها المعهودة ونشرت مجموعة صور لها من اجواء لقائها مع مصطفى الآغا وأسرته في منزلهم في دبي وعلقت قائلة :" احلى اكل و احلى صحبة و يوم سعيد بصحبة العائلة الجميلة".

بدوره أعرب مصطفى الآغا في تعليقاته على الفيديو والصور عن ترحيبه بحلول الفنانة شيري عادل ضيفة على منزله، وكتب لها في تدوينة "نورتينا"، وفي تعليق آخر كتب :"حيا الله من زارنا" وحقق الفيديو الذي نشره أكثر من 130 ألف مشاهدة بينما تفاعل الجهور معه معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء والأجواء الى جانب الظهور النادر لشيري عادل التي من المعروف عنها قلة ظهورها وعدم اختلاطها الكبير في الوسط الفني والإعلامي.

وكانت شيري عادل حلت مؤخرا ضيفة على برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الآغا الى جانب الفنان وليد توفيق.

أحدث ظهور لـ شيري عادل على الأضواء وردها الصادم

شيري عادل التي حضرت مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم في 18 نوفمبر الماضي، تم تكريمها وحصلت على جائزة التميز هذا العام، لكنها أثارت الجدل بسبب رد فعلها الصادم عند سؤالها عن علاقة طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة.

شيري عادل وخلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، تم سؤالها عما إذا كانت قد هنأت طليقها معز مسعود بارتباطه بالفنانة حلا شيحة، خاصة وأنها تجمعها به علاقة صداقة رغم الطلاق، إلا أن رد فعل شيري جاء صادمًا وغير متوقعًا للبعض، حيث تجاهلت السؤال تمامًا وقررت إنهاء اللقاء سريعًا ووجهت الشكر للجمهور ولمذيع اللقاء.

شيري عادل وأحدث مسلسلاتها الفنية

على صعيد فني، خاضت شيري عادل مؤخرا بطولة حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت الحكاية نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث قدمت شيري شخصية "هاجر"، وتدور تفاصيل الحكاية حول أزمة العنوسة واختيار شريك الحياة، وكان من أبرز النجوم المشاركين فيها الفنان ميدو عادل، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، ونور إيهاب، ومعتز هشام وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.