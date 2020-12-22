فيديو محمد سامي يهاجم منتقدي زوجته مي عمر بطلة ومؤلفة مسلسل "لؤلؤ" : "غيرانين"

محمد سامي المخرج المصري علق للمرة الأولى على الجدل والانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بعد طرح البرومو الأول لمسلسل "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة مي عمر، ويعتبر البطولة المطلقة الاولى لها.

أول رد من محمد سامي على جدل مسلسل "لؤلؤ"

محمد سامي تعرض لهجوم حاد من قبل المتابعين خاصة بعد كتابة اسمه على أفيش العمل كمشرف على الإخراج، وهو الأمر غير المعتاد بين صناع الأعمال الدرامية، واعتبره الجمهور بمثابة إجبار منه للمشاهدين على إسناد دور البطولة بمسلسله لزوجته مي عمر.

وبرر محمد سامي الأمر في لقاء مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، بأن الجمهور إذا قرر النظر إلى الأمر بنظرة إيجابية فسيكتشف أنه يحاول من خلال هذا المسلسل تقديم مساعده كمخرج لأول مرة، وليس إسناد دور البطولة لزوجته فقط، واصفًا كل من يتحدث عن ذلك بأنه "غيور".

محمد سامي يرد على انتقادات محمد العدل وعلاقة قصة المسلسل بحياة شيرين

كما علق على انتقادات المنتج محمد العدل له، وأوضح أنه من حقه أن ينتقده، وأنه ربما لم يلتفت لفكرة أن هناك مسمى "مشرف على الإخراج" في العالم كله، متابعًا: "أنا مش هقدر أرد على دكتور محمد.. كلامه على راسي".

وعن الجدل المثار حول مسلسل "لؤلؤ" وعلاقته بالسيرة الفنية للنجمة شيرين عبد الوهاب، قال محمد سامي: "مش هرد علي الكلام ده لأن في ناس بتحب دائما تتكلم وخلاص.. مسلسل ماحدش من اللي كاتبينه قال إنه متاخد عن قصة مين.. كان حد اتفرج علي المسلسل عشان يحكم كدا ولا قرأ نص المسلسل؟ كل دي تكهنات وأفكار انا مش شايف انها صحيحة أو مظبوطة".

معلومات عن مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر

وكانت مي عمر قد كشفت عن بدء عرض مسلسلها الجديد "لؤلؤ" بداية من يوم 27 ديسمبر على قنوات "on" و "on drama" و "mbc1" و تطبيق "شاهد" و"واتش ات"، ووجهت الشكر إلى فريق عملها في المسلسل ومساعديها، وتلقت التهاني من زملائها وجمهورها على انتهاء تصوير المسلسل وتحديد موعد عرضه، والذي يعتبر أولى بطولاتها المطلقة في مسيرتها الفنية.

وتدور قصة مسلسل "لؤلؤ" حول رحلة صعود مطربة شابة إلى النجومية، والصعوبات التي تواجهها في هذه الرحلة، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وتعتبر مي عمر دوت الخليج صاحبة الفكرة وبطلة العمل، ويشارك في بطولة المسلسل ايضا بجانبها عدد من النجوم مثل أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي وإدوارد وسلوى عثمان وملك أحمد زاهر وغيرهم.