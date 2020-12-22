مختصون عرب يناقشون “صناعة السينما” بـ” بيت الزبير”

مسقط ـ الوطن:

تنظم مؤسسة بيت الزبير مساء اليوم، في الساعة السابعة والنصف ندوة بعنوان (صناعة السينما: كيف ولماذا؟) حيث تستضيف فيها الكاتبة فاطمة إحسان ثلاثة من السينمائيين الخليجيين وهم الدكتور سليمان آرتي أستاذ المسرح والتلفزيون بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، والكاتب السينمائي السعودي علي سعيد، والمخرجة السينمائية والتلفزيونية العمانية مزنة المسافر. وتناقش الجلسة عددا من المحاور أهمها تحديات صناعة السينما عالميا، والأعباء التي تفرضها التحولات العالمية على هذه الصناعة. كما تناقش أدوات وشروط الصناعة السينمائية، ودورها في الاستثمار الثقافي في المنطقة، ومدى الاهتمام الفعلي للاستثمار في صناعة مكلفة مثل صناعة السينما، وحظوظ السينمائيين الخليجيين في سباق الصناعة السينمائية. كما سيعرج الحوار إلى الحديث عن مدى قدرة صناعة السينما الناشئة على تغيير الصورة الذهنية التي ترسخها السينما العالمية مثل هوليوود عن المنطقة وشعوبها، والمأمول من السينما العربية والخليجية، وغيرها من المحاور المتعلقة بصناعة السينما.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في سياق النشاط الثقافي الافتراضي الذي تسعى مؤسسة بيت الزبير إلى تجسيده عبر المنصات الإلكترونية. علما أن الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر حسابات بيت الزبير في تويتر والفيسبوك واليوتيوب.

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