أبو ليلة برفقة حمادة هلال في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مطرب المهرجانات الشعبية أبو ليلة صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أبو ليلة بالصورة برفقة الفنان حمادة هلال وعلق قائلاً:" النجم المحترم جدا اتشرفت بيك جدا والجاي حلو جدا.

ورد حمادة هلال على أبو ليلة قائلاً:" حبيبي يا أبو ليلة انت اللي راجل محترم.

يذكر أن أبو ليلة، أعلن مؤخراً عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الليثي.

ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: "انتظروا تراك "(مستر كوغ فو) ، أبو ليلة وحمادة الليثي ، هتسمعوا حاجة غريبة".