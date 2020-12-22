بإطلالة أنيقة .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار علي "انستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت ياسمين، بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير ووضعت القليل من الميكب مما كشف عن جمال ملامحها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.

والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص.

