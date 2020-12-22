جون كلود فاندام يهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم العالمي چون كلود فاندام، على توجيه التهنئة للبطل المصري "بيج رامي" وذلك بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا.

حيث كتب فاندام له تعليقاً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وقال: "أهنئك أخي فأنت تستحقها".

من جانب آخر، ذكرت مصادر صحفية أن فاندام يستعد للمشاركة في بطولة فيلم جديد بالتعاون مع منصة نتفليكس المنتجة للعمل، ويحمل عنوان The Last Mercenary أو القناص الأخير، ويتحدث من خلاله باللغة الفرنسية، وتدور أحداثه ما بين الأكشن والكوميدي، والعمل ينفّذ بميزانية ضخمة جداً.

وفي سياق منفصل، أثار جون كلود فاندام منذ فترة حالة من الجدل بعدما شارك محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورة له أثناء زيارته لمصر منذ سنوات.

وعلى الفور، تفاعل متابعوه معها وقام أحدهم بالرد عليه بتعليق باللغة العربية "هو الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا ايه!"، وهذا التعليق تحديداً دفع فاندام لسؤال مدير أعماله في مصر وليد التلباني، وقام بترجمته له، وبعدها قام فاندام بالرد على هذا الشخص بالقول ممازحاً إياه: "محيي الشرقاوي هو الأستاذ محمد هنيدي وليس أنا".

ويعد تعليق فاندام مفاجأة صادمة للجمهور الذي اندهش من كون فاندام يعرف محمد هنيدي ويفهم اللغة العربية، ليعلق أحدهم قائلاً: "دا طلع يعرف محيي الشرقاوي".

ومن جانبه، قام النجم المصري محمد هنيدي بممازحة فاندام بالرد على تعليقه، قائلاً: "مستر فاندام ادعوك لمباراة تحت سفح الاهرامات لنحسم من الأعظم فينا محيي الشرقاوي أو فاندام".

