وعلقت هبة الاباصيري قائلة: "وصال من القلب ، مش عن الفتاوي ولا علوم الدين ، اد ما هو عن تركيبة و نشأة و تجارب و حياة و تكوين شخصية هذا الرجل الذي يفتينا و ينقل لنا من علوم الدين.. حوار من القلب مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز ، بإذن الله ، الثلاثاء ٩ مساءا".
وكتبت رانيا يوسف قائلة" انتى طول عمرك محتشة" وردت هبة قائلة "انتي حبيبتي يا رانيا و الله و بحب فيكي انك ماشية ورا قلبك ، و اعملي حسابك يا استاذة لو سمحتي هتعزميني عندك علي قهوة قريب و هنعمل قعدة حلوة زي دي بإذن الله يا قمر يا ام القمرات".
وقالت رانيا يوسف " يا سلام تنوري وتشرفي طبعا بس من غير الطرحه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة الأباصيري تظهر بطرحة مع الشيخ رمضان المعز.. ورانيا يوسف تنتقدها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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