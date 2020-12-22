وكان أحد المتابعين وجه له سؤالا "يا قبطان سؤال علي الماشي كده بمناسبة مشجعين هواة هو فيه مشجعين هواة ومشجعين محترفين اي كانت الإجابة فحضرتك عمدة كل انواع المشجعين وكبيرنا وكبير الأهلاوية كمان".
وفي سياق آخر، ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي على إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الرأي العام سياسية، فنية، ورياضية، ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيه كبير مشجعين مبيحضرش الماتشات.. نبيل الحلفاوي يرفض لقب كبير الأهلاوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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