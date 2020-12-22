بعد احتفالية «50 سنة فن».. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى محمد صبحي

وجهت الفنانة نبيلة عبيد الدعم للفنان محمد صبحي بعد احتفاليته بـ "50 سنة فن".

وكتبت نبيلة عبيد عبر "إنستجرام"، "50 سنه فن..50 سنه رقى واحترام.. كل سنه وانت بينا ... تفضل منور دنيتنا فن و عظمه يا استاذ...تهنئه خاصه تقديرا مني للأستاذ محمد صبحي..#سينما_نبيله_عبيد".

رد الفنان محمد صبحي، على منتقدي احتفالية 50 سنة فن، قائلًا "ولا سمعته ولا ليا علاقة بيه.. دول كتيبة مجهزة لنشر هذه الأقاويل.. الحفلة ستذاع قريبا وحين إذاعتها يمكن لهم بالتعليق".

وأكمل "أنا بفتخر بالتمثال وأسعى لتكريم صاحب التمثال النحات جمال السجيني الذي نحت له هذا المجسم بعد عامين من بدء مسيرته الفنية"، معقبا "هذا التمثال آخر ما قام به النحات".

وقال "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تكريم الفنان لزملائه لم تحدث في التاريخ من قبل، ولهذا قررت أن أقوم بهذه الاحتفالية، معقبا "الفنان لا يستطيع أن ينجح بذاته".

وتابع: الفن مجموعة من الفنانين المتكاملين يقدموا حراك فني، ولا يوجد لأحدهم فضل على الآخر، معقبا: الاحتفالية كانت من أجل تكريم كل المشاركين معي، ولم أبوح بكلمة واحدة عن مسيرتي أو شخصيتي.

وأكد أنه كان يسعى إلى تكريم الناحت، معقبا: "أنا ولا كنت بكرم نفسي ولا نرجسية والكلام الهبل اللي بيتقال..دول كتيبة بتحضر المدافع في مثل هذه المواقف".

وأعرب عن سعادته بالأجواء التي شهدتها الاحتفالية، موضحا "الحالة التي كانت تجوب المكان والفنانين كانت أكبر فخر لي".