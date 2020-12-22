نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي توجه هذه النصيحة لجمهورها للحفاظ على صحتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة هالة صدقي عن حملة وزارة الصحة لتوعية المواطنيين.

ونشر هالة صورة لها بوفقة مجموعة من أعضاء الحملة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، ووجهت رسالة لمحبيها للحفاظ على صحتهم وكتبت : شكراً لأجدع وأجمل كرو سينيرچي للدعاية والإعلانات وحملة وزارة الصحة ، حقيقي مجهود كبير من الدولة للتوعية وأول مرة أعرف إن السكر بيجيب فشل كلوي ، خلي بالكم من أكلكم وطريقة حياتكم ، العبوا رياضة حتي لو في البيت ، ربنا يحافظ علينا وينجينا من كل الأمراض.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.