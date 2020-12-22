نبيلة عبيد لمحمد صبحي :"كل سنة وأنت بينا منور حياتنا فن وعظمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للفنان القدير محمد صبحي ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت : 50 سنة فن ، خمسين سنة رقي واحترام كل سنة وأنت بينا تفضل منور دنيتنا فن وعظمة يا أستاذ ، تهنئة خاصة تقديراً مني للأستاذ محمد صبحي.

يشار أن قام عدد كبير من نجوم الفن بحضور حفل محمد صبحي والذي أقامه وكرم به عدد كبير من الفنانين الذي شاركو معه في أعماله.

وتعرض محمد صبحي لانتقادات عديدة وذلك بعد تكريمه لزملاءه الفنانين في احتفالية ٥٠ سنة فن، واعطائه لهم تمثالاً بصورته، مما دفعه للرد على ذلك الهجوم، مُضيفًا: "لما إنت اللي تعمل التكريم، ابقى اعمل اللي إنت عايزه".

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .