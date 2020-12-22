ريا أبي راشد تثير الجدل بعد استضافتها لممثلة إسرائيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - عقب إجرائها مقابلة مع ممثلة إسرائيلية، تدعى غال غادوت​ لاقت ال​إعلام​ية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ الكثير من الانتقادات، بعد هذه المقابلة التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجدل واعتبروها مخالفة للقوانين اللبنانية.

ووجه العديد منهم انتقادات لاذعة تطال أبي راشد، ذكروا فيها أن ما قامت به يُعد انتهاكاً للقانون اللبناني، وتستوجب المحاكمة.

ونشر رواد مواقع التواصل لقطات خاصة بهذه المقابلة، أرفقوها بتعليقات لاذعة تشدد على أن القانون في لبنان يجرّم محاورة الصهاينة والتواصل معهم.

يذكر أن ريا حاورت الفنانة الإسرائيلية ​غال غادوت​ في برنامجها "سكوب مع ريا" الذي يعرض على قناة "Mbc".