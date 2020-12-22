بحضور نجليه.. تكريم اسم الموسيقار "محمد الموجي" خلال صالون "ريتا بدرالدين" الثقافي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم صالون ريتا بدرالدين الثقافي اسم الموسيقار الكبير محمد الموجي بحضور ابنه الملحن الموجي الصغير، وأبنته الدكتور غنوة الأستاذة في معهد الموسيقى العربية، وذلك تحت عنوان "موجات الموجي الموسيقية خالدة".

حيث افتتحت "بدرالدين" الصالون مرحبة بالضيوف وقدمت التهاني بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنية ان تكون سنة خالية من الكورونا، ثم انتقلت الى موضوع الصالون وقالت أن "الموجي" هو من أحدث التجديد والتطوير في الموسيقى الشرقية، وكل من ركب قطار الموجي وصل لمحطة عالم السحر والجمال، وقد تربينا على الاغاني التي لحنها ولا نزال نرددها ونحفظها وأنها في وجداننا ودليل ساطع على الجودة العالية الأصيلة الجميلة، ونحتاج سماعها والاستمتاع بهذا الفن الراقي في زمن شاع فيه الفن الهابط والموسيقى الرديئة.

ثم تحدث الدكتورة غنوة عن ذكرياتها مع والدها ومنها حين سافرت معه الى لبنان ولبوا دعوة السيدة فيروز وزوجها عاصي الرحباني، على العشاء في منزلها، وكيف كانت فيروز تقدم الطعام بنفسها مرحبة بهم احسن الترحيب، كما وصفت مشهد كان والدها الموجي يعزف على العود ويغني وفيروز من شدة اعجابها وتذوقها للموسيقى اندمجت وأصغت وقالت غنوة لابوها وهى تشير الى فيروز هل هي نائمة فقال لها ضاحكا هي تعبر عن استمتاعها، وأكملت "غنوة" حديثها عن عبدالحليم حافظ اذ كان بمثابة عم لهم يزورهم دائما ويحبهم كثيرا.

وفي كلمته تحدث "الموجي الصغير" عن طرائف وأحداث وذكريات جميلة عن علاقة والده بنجوم الغناء الكبار، فقال ان أم كلثوم كانت تمازح الموجي كثيرا وقدم لها لحن "للصبر حدود"، وكانت تتدخل في اللحن كما تتدخل في الكلمات لكن الموجي لا يرضى بتغيير الكوبل الأخير من الأغنية ويصر على تغيير الكلمات لعبد الوهاب محمد لتتناسب مع اللحن.

وأضاف "الموجي" أن أم كلثوم غضبت منه حين تزوج مرتين على والدته "أم أمين" فقد كانت تحترمها وتحبها، وأغنية "أسأل روحك "التي غنتها سنة ١٩٧٠ وتعتبر من اجمل واعظم الاغاني العاطفية فقد كانت بصمته واضحة، ولحن اغاني دينية "الرضا والنور، حانت الاقدار"، وغيرها وضع اكثر من ألف لحن، وغنى له محمد قنديل، وفايزة احمد وصباح وشادية ونجاة، ومحرم فؤاد وكمال حسني وغيرهم، أما عبد الحليم فهو التوأم له منذ البداية "صافيني مرة"، وأخرها "قارئة الفنجان"، ثم قام بغناء مجموعة من الأغاني التي لحنها الموجي لكبار المطربين وبالعزف على العود وشاركه في العزف الدكتور ناجي نجيب وسط استمتاع واعجاب الحضور بسماع الفن الراقي الجميل.

وفي كلمته اشار الدكتور ابراهيم زكي، الى مسؤلية ودور الدولة في التدخل لحماية الفن الراقي من الفن الهابط الذي يقتحم على الذوق العام، ففي فترة الموجي وحليم ظهرت أغنية "السح الدح مبو" وبعدها تكاثر هذا النوع من الغناء، كما ان المساحات الخضراء التي كانت توحي بالجمال وتحرك المواهب الفنية قد تقلصت بالبناء العشوائي.

وأكملت الدكتورة جنات السمالوطي الحديث بأن الغناء الهابط كان على ايام سيد درويش في بداية القرن الماضي، ثم اكدت ان الالهام يستمد من الطبيعة الجميلة والخضرة والسواقي، كما ان الطبقة المتوسطة هي ميزان المجتمع واشارت الى ارتباط الابداع بمناخ الحرية.

كما تحدث الاستاذ عدنان طلعت، صهر الموجي، عن نشأة الموجي في الريف وتخرجه من كلية الزراعة وأن كل ابداع الموجي نابع من الموهبة وليس من الدراسة في المعاهد الموسيقية، وقد قدمت دراسات الماجيستير كثيرة عنه.

تم تنظيم الصالون في نادي "ساويرس" بجاردن سيتي، بحضور المستشار محمد شيرين فهمي، الدبلوماسي محمد ابوزيد وأبنته لانا الخبيرة القانونية في المجلس القومي للمرأة، والمستشارين يحيى البنا،أحمد هارون،محمد صبري يوسف، والمستشارة رشا الشنواني في النيابة الادارية، والدكتورة جنات السمالوطي بجامعة القاهرة، واللواء محمد جنيدي الخبير بالأدلة الجنائية، المحامي ابراهيم زكي، الدكتورة ريهام مصطفى عضو مجلس إدارة بنك مصر، الخبير التربوي عدنان طلعت، الدكتورة داليا حسين فهمي بجامعة عين شمس، الفنان ناجي نجيب، الكاتبة الصحفية دعاء محمد، والأستاذة انتصار امال.