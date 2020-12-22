خاص.. رحاب الجمل عن مشاركتها في "كل ما نفترق" : "كنت أتمنى العمل مع ريهام حجاج"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة رحاب الجمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "كل ما نفترق" التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

وأوضحت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "كل ما نفترق" هو ثقتها الكبيرة في السيناريست محمد أمين راضي، والمخرج كريم العدل، الذي سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل "ريح المدام"، ولوجود الفنانة ريهام حجاج التي كانت ترغب في العمل معها، مُضيفة :"محظوظة إن شغالة مع عناصر كلها نجاح، سيناريو مهم كاتبه محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وشركة مهمة زي شركة طارق الجنايني، وليهم أعمال كتيرة مهمة وناجحة، واشتغلت معاهم قبل كده في ريح المدام، وبرضو كان إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل، عندك عناصر حلوة تفتح نفسك إنك تجتهدي وتذاكري".

وعن تكرار عملها مع المخرج كريم العدل، فقالت :" كريم مخرج شاطر، ودايما بيطلع مني حاجة جديدة، واحنا صحاب وأصدقاء جدًا، وأنا بحبه أوي وبحترمه، حد زي ما بيقولوا دايمًا عنده جديد، مخرج بيحب ممثلينه والشخصيات، وبيتعب على الممثل، عندي كل عوامل النجاح إن شاء الله".

وأشارت رحاب الجمل إلى أنها تفاجئت كثيرًا عندما علمت أن بطلة المسلسل ستكون الفنانة ريهام حجاج، مُضيفة:" لما عرفت ضحكت جدًا؛ لإن كنت نفسي أشتغل معاها لإنها ممثلة شاطرة ومهمة، ومن وقت ما عملت "شربات لوز"، و"سجن النسا" وأنا متبعاها وعيني عليها، وكمان على المستوى الشخصي بحبها جدًا، وبحب أتفرج عليها، وبحب تمثيلها، وطريقة أدائها"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل الدرامية مسلسل "البرنس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد زاهر، دنيا عبد العزيز، روجينا، محمد علاء، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، إدوارد، بدرية طلبة، نجلاء بدر، وهو من تأليف واخراج محمد سامى .