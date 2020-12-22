فن ومشاهير

رامي عياش يهنئ سليم عساف بعيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان اللبناني ​رامي عياش​ صديقه الفنان اللبناني ​سليم عساف​، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب رامي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "عقبال المية ان شاء الله كل ايامك عيد وصحة وعافية ونجاح".

بدوره ردّ سليم على معايدة رامي، وكتب: "يخليلك عيلتك الحلوي و يزيدك تألّق و نجاح".

رامي وسليم تعاونا في العديد من الأغاني الناجحة، ومنها "مجنون"، "بالأفراح"، "طال السهر"، "سوا"، "حابب"، وغيرها.

وكان عساف قد علّق على أغنية "دقي يا مزيكا"، التي طرحها رامي مؤخراً، وكتب: "دقي يا مزيكا عمل فني مفرح و جميل جداً اشتقنا لرامي بهالنمط الغنائي الذي قلّما يليق بغيره".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا