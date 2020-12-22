خاص.. رئيس غرفة صناعة السينما عن موسم رأس السنة: الخسائر كبيرة.. والمنتجون لن يغامروا

أوضح سيد فتحي رئيس غرفة صناعة السينما وضع دور العرض في موسم منتصف العام، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج أن هذا يتوقف على الدولة وقراراتها خلال الفترة القادمة.



وأشار الى ان المنتجين لن يطرحوا أعمالا بميزانيات مرتفعة ويغامروا في ظل وجود الإجراءات الاحترازية لكورونا، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الحفلات ألغيت للإلتزام بقرارات الدولة.



وأضاف أن الخسائر كبيرة على دار العرض والمنتجين حتى الدولة تخسر ضرائب بسبب فيروس كورونا، وأكد أنه لايوجد ؤواد والسينمات تخسر وفي نفس الوقت ندفع مرتبات، وأوضح أنهم أمام وضع وبائي ولا حيلة لهم.

حتى الأن لم يعلن عن أى عمل سوى فيلم «ريما»، الذي من المقرر عرضه في جميع دور العرض بداية من يوم 23 ديسمبر.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى «ريما».

وتم الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما،قبل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.