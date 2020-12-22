ورد الخال لـ "دوت الخليج الفني": مازلت أستكمل تصوير مشاهدي في قارئة الفنجان

القاهرة - محمد ابراهيم - تنشغل النجمة اللبنانية ورد الخال، خلال الفترة الحالية بتصوير مشاهدها في مسلسل قارئة الفنجان، والذي ينتمي لنوعية الدراما التشويقية.

وقالت ورد الخال، في تصريح خاص للفجر الفني إنها سعيدة بمشاركتها في قارئة الفنجان، والذي يجمعها بعدد من كبار النجوم العرب.

وأضافت أنها مازالت حتى الآن تستكمل تصوير مشاهدها خلال العمل، ومنشغله بالتحضيرات للشخصية التي تجسدها.

يذكر أن العمل من بطولة باسم مغنية وورد الخال

وروان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب وعدد آخر من النجوم.