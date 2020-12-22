أنتِ مثل الشمس .. علاء مبارك يهدي والدته أغنية فرنسية بمناسبة العام الجديد

وعلق علاء مبارك على الفيديو قائلا "اهدي هذه الأغنية لوالدتي الغالية بمناسبة قدوم العام الجديد".
وألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.
وكتب علاء مبارك في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر وجاءت : "قال الله جل في علاه ؛ " وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" الحمد والشكر لله . اللهم اغفر لأبي وأرحمه واعف عنه واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب ".
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