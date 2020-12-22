خيرى رمضان: مشهد كورونا الحالى أصبح شبه يوم القيامة

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن العالم يعيش فى حالة فزع بسبب تفشي فيروس كورونا، مشبها الوضع الذى عاد له العالم الان بأنه اشبه بيوم القيامة أو القيامة الصغر وكل شخص يفر من أقرب الناس له، قائلا: "المشهد اللى حاصل فى العالم مفكرني بيوم القيامة وفى فزع فى العالم".



وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المشهد الغالب الان هو التنمر من مصابي كورونا وهذا مؤذى لمشاعر الاخرين، مؤكدا أن بداية العلاج تكمن فى الحفاظ على النفس وحذر من استمرار التهاون بكورونا رغم اهتمام العالم كله بالفيروس.



ووجه خيري رمضان كلمة للمصريين قائلا: "كورونا قريبة قوى من كل واحد فينا، والعالم كله مرعوب وواخد المسألة بجد واحنا في مصر مش خايفين واحنا كمواطنين لا نتعامل بجدية ولحد دلوقتى كورونا مش مفهومة ولازم نخاف على بعض ونحافظ على نفسنا".