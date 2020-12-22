الفنان الكويتي سعودي بوشهري: مرضت بسبب الحسد من فنانة شهيرة

كشف الاعلامي الكويتي سعودي بوشهري عن سبب اختفاءه لفترة كبيرة عن الفن الكويتي، لتعرضة لمرض ببشرة الوجه.
وقال سعودي بوشهري مع الاعلامية مي العيدان، أنه تعرض للمرض بعد قيام فنانة شهيرة بحسده اثناء تصويرهم احد الأعمال الفنية والتي قالت له " انت بشرتك عامله زي بشرة الأطفال".
وأكد بعد كلام الفنانة الشهيرة عانيت بمرض جلدي في الوجه إثر على نفسيتي وكنت لا استطع النوم على اي جوانب الوجه من شدة الألم.
ورفض سعودي بوشهري ذكر اسم الممثلة موضحا أنه مازال يعاني من الآلام في بعض المناطق بجسدة.
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