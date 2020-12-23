تصريحات جريئة من «عائشة» عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

حلّت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على أحد البرامج التونسية الشهيرة، وخلال سؤالها عن زميلاتها هند صبري ودرة زروق، قالت إن أفضل أدوار هند من وجهة نظرها، هو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، أما درة فقد تألقت عبر شخصيتها بمسلسل سجن النساء.

وقالت عائشة: هند صبري صحيح سبقت الممثلات التوانسة إلى مصر، ولكنها ليست مجبرة على مشاهدة أيا منهن، وهي حرة تماما في هذا الصدد.