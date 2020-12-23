صور خالد النبوي وغادة عادل يحتفلان بانطلاق تصوير فيلمهما الجديد "أهل الكهف"

خالد النبوي وغادة عادل احتفلا اليوم بانطلاق تصوير فيلمهما الجديد "أهل الكهف"، ونشرت الشركة المنتجة للفيلم الصور الأولى لفريق عمل الفيلم في أول يوم تصوير به.

الصور الأولى لنجوم فيلم "أهل الكهف"

واحتفل اليوم صناع فيلم "أهل الكهف" بانطلاق التصوير، ونشروا عدة صور لنجوم المسلسل في اليوم الأول من التصوير وعلى رأسهم غادة عادل وخالد النبوي، وكشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن التفاصيل الأولى للفيلم وفريق عمله، وكتب عبر صفحته بفيسبوك:" دعواتكم .. الحلم إبتدي يتحقق.. فيلم أهل الكهف عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور .. يا رب يا كريم الف حمد وألف شكر"

وعلق المخرج عمرو عرفة على الفيلم قائلاً:" أهل الكهف .. دعواتكم فيلم صعب بس هيه دي حلاوة السيما.."، ونشر عمرو عرفة وكذلك خالد النبوي صور من كواليس تصوير الفيلم، وقال النبوي على حسابه بتويتر:" أهل الكهف ٢٠٢١.. فيلم أكشن عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم مع المؤلف الموهوب أيمن بهجت قمر و المخرج الكبير عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

أبطال فيلم "أهل الكهف"

وظهر في الصور الأولى الفنان خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، ويشارك في الفيلم قائمة طويلة من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة و محمد فراج ومصطفى فهمي وصبري فواز وريم مصطفى وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وهاجر أحمد وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وبسنت شوقي وأحمد الشربيني وغيرهم.

خالد النبوي ودينا الشربيني في "أهل الكهف"

وينافس خالد النبوي في السينما العام المقبل بفيلم "أهل الكهف" بعد آخر مشاركاته العام الجاري في فيلم "يوم وليلة"، وتعاقد على عدة أعمال سينمائية أخرى مثل فيلم "قمر 14" و "الطريق"، وشارك مؤخراً في موسم رمضان من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، في حين كانت آخر أعمال غادة عادل في السينما في فيلم "الخطة العايمة" العام الجاري، وتنتظر عدة أعمال العام المقبل من بينها فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و "أحمد نوتردام" وغيرها.